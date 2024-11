Pildid: Kadriorus esitleti Mati Undi Sirbis ilmunud veerukirjade kogu

"Tegemist on teosega, kuhu on kogutud kokku kõik Mati Undi omal ajal Sirbis ilmunud veerukirjad," sõnas raamatu üks koostaja, Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino.

"Need lühiesseed annavad hiilgava läbilõike läinud sajandivahetusel kultuuriinimesi painanud teemadest, meeleoludest ja ühiskondlikest suundumustest. Tõesti põnev lugemine, sest paljud teemad painavad meid edasi ja on vägagi tänapäevased. Muide, seal on omajagu juttu ka kultuuri rahastamisest!"

Ühtlasi oli raamatuesitlus viimane võimalus heita pilk 2019. aastal avatud Mati Undi muuseumi ajutisele väljapanekule. Alates 13. novembrist on muuseum suletud uue püsinäituse ehituseks.