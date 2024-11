Bookeri kirjanduspreemia võitis Samantha Harvey

Bookeri kirjanduspreemia võitis tänavu briti kirjanik Samantha Harvey romaaniga "Orbital". "Orbitalist" sai esimene kosmoseteemaline raamat, mis on võitnud ingliskeelse kirjanduse tähtsa preemia.

Romaan vaatab maailmale teise nurga alt, läbi astronautide silmade, kes tegutsevad rahvusvahelises kosmosejaamas. Harvey on nimetanud oma teost kosmosepastoraaliks. Kirjanduspreemiaga kaasneb 50 000 naela auhinnaraha. Harvey on nelja-aastase pausi järel esimene naiskirjanik, kes Bookeri võitnud.

Žüriiesimees Edmund de Waal kirjeldas "Orbitali" kui raamatut haavatud maailmast. Kirjanik pühendas auhinna "kõigile inimestele, kes räägivad Maa poolt, mitte vastu, ja töötavad rahu nimel, mitte selle vastu". Ta lisas, et raamatut kirjutades mõtles, miks peaks keegi tahtma teada, mida kirjutab mõni naine Wiltshire'is oma kirjutuslaua taga kosmosest, kui inimesed on päriselt kosmoses käinud.

Harvey viies romaan, "Orbital" oli eelvalikusse kuulunud raamatutest Ühendkuningriikides kõige parema müügieduga ning enne "Orbitalile" preemia määramist oli seda müüdud rohkem kui eelmist kolme Bookeri kirjanduspreemia laureaati kokku.

"Orbital" on üks lühemaid romaane, mis on Bookeri preemia võitnud. Ingliskeelne versioon on kõigest 136 lehekülge ja nende peale mahub ära üks päev 16 päikesetõusu ja -loojanguga, mis teeb "Orbitalist" kõige lühema aja jooksul toimuva loo, mis Bookeri preemia võitnud.

Tänavu võistlesid Bookeri kirjanduspreemia eest veel Ameerika kirjanik Percival Everett teosega "James", Ameerika kirjanik Rachel Kushner teosega "Creation Lake", Kanada kirjanik Anne Michaels teosega "Held", Hollandi kirjanik Yael van der Wouden teosega "The Safekeep" ja Austraalia kirjanik Charlotte Wood teosega "Stone Yard Devotion".