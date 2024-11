Klassikaraadio teeb otseülekande Tüüri oboekontserdi maailmaesiettekandest

NDR Elbphilharmonie soolooboemängija Kalev Kuljus vahetab seekord oma koha orkestris solisti kingade vastu. Kuljus tõdes, et puhkpillimängijana on see väga ebatavaline.

"Nüüd tuleb kuues kord oma orkestri ees soleerida, aga see on nendest kordadest kõige tähtsam, sest see on esiettekanne, see on mulle pühendatud, see on valminud väga suures koostöö Erkki-Sven Tüüriga," rääkis ta Klassikaraadiole antud intervjuus.

"Me oleme sellest obokontserdist juba ammu rääkinud ja siis ühel hetkel see juhtus, et võimalused avanesid ja see sai toeks," lisas Erkki-Sven Tüür intervjuus.

Paavo Järvi juhatusel avab seekord Elbphilharmonie suures saalis ka Sergei Prokofjevi süit ooperist "Armastus kolme apelsini vastu". Õhtu teine pool on pühendatud Anton Brucknerile, kelle 200. sünniaastapäeva tähistatkse tänavu paljudes kontserdisaalides.

Otseülekannet Hamburgi Elbphilharmonie suurest saalist toimetab Lisete Velt.