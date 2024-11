Viimsi Artiumis on avatud Eesti kaasaegsete naiskunstnike oksjon-näitus

Näitusel "Naiselikkuse manifestatsioonid" on 30 teost silmapaistvatelt Eesti naisautoritelt. Esindatud on nii tõusvad tähed kui ka juba tuntud kunstnikud, kelle tööd iseloomustavad naiseks olemise erinevaid tahke. Näitusel üritatakse pakkuda läbilõiget eri põlvkondade loomingust tänapäeval.

Üks noorema generatsiooni esindajaid on Anna Kõuhkna oma maaliga "Kontakt". "See on tehtud mai kuus, sellises suveootuses. Ta oli tegelikult seeria kolmest tööst, teised on juba endale kodu leidnud. Mulle tundub, et see taotlus seal mais, kus veidi on külm, oli põllulillede igatsus ja teatud mõttes seal tuleb juurde selline kaduvuse hetk. Me teame et suvi on lühike ja kuidagi need põllulilled sümboliseerivad seda sama. Sa nopid need küll ära ja paned vaasi, aga paari päevaga nad juba peavad prügikasti minema," rääkis Kõuhkna oma loomingust.

Mall Nukke 2009. aasta kollaaž armastuse karaoke on pühendatud armastuslauludele. "Üks töö on pühendatud bändi U2 armastuslaulule, U2 mulle väga meeldib. Seal on laulusõnad, aga need on muutunud õhupallikesteks, põrkavad üksteise vastu, mängivad üksteisega ja natukene ka vähendavad seda sügavat mõtet, mis seal sees on," rääkis Nukke.

Suur osa töödest on värsked, eelmisel ja sel aastal tehtud, väljapanekule on jõudnud aga ka mõned varasemad teosed. Ühine nimetaja on korraldajate sõnul see, kuidas naised inimeseks ja naiseks olemist peegeldavad.

"Peamine märksõna, kui ma tunnetan neid teoseid, on tugevuse ja õrnuse koostöö. Võibolla see ka kirjeldab tänast naiselikku maalikunsti liikumist minu jaoks," lisas Kõuhkna.

Näitus on avatud Viimsis Artiumi kaaseagse kunsti galeriis kuni 14. detsembrini, mil toimub enampakkumine.