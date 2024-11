Energia avastuskeskuse uus näitus põimib kokku teaduse, looduse ja tehnika

Kunstnike Mari Peetrise ja Evelin Dureiko ning teaduse populariseerija Aare Baumeri koostöös valminud näitus "Elu ja surma ring" seob, võrdleb ja võib-olla ka vastandab eluslooduse ja tehnikaseadmete vananemisprotsesse.

"Kunstnikud hakkasid neid konte kujundama, ümber tegema, värvima, lisama sinna igasuguseid detaile. Mulle see meeldis. Ma lisasin sinna mootorid juurde, trossid, videoinstallatsioonid. Ehk siis bioloogia, esteetika, inseneri teadus, elektroonika – see kõik on paigas. Ja muidugi optika – fiiberoptika on mu lemmikteema. See on kogu näituse kreedo," rääkis Baumer.

Energia avastuskeskusele omaselt annab igast eksponaadist midagi õppida.

"Me seletame iga asja eraldi lahti. Ütleme, et on RGB, valgusdioodid, siis nad saavad neid vajutada, sellest tuleb inseneeria. Sellega on võimalik õpetada igasuguseid asju," selgitas Baumer.

Näituse loojad soovivad pakkuda mõtisklusainet ka täiskasvanud külastajatele elu ja surma, vananemise, lagunemise ja taassünni ringluse üle.