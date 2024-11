Galerii: Vaal galerii noore kunstniku preemia pälvis Nora Schmelter

Žürii tõi esile Schmelteri oskuslikku käsitsi ilmutatud hõbeželatiinfoto tehnika rakendamist kaasaegses kunstis, rääkides päevakajalistest teemadest nagu inimese suhe keskkonnaga ning looduse hapruse, vastupanu ja kaduva ilu jäädvustamine.

Schmelteri hõbeželatiinfotod on kaetud pleksiklaasist detailidega. Sulandades meisterlikult traditsioonilist tehnikat ja värskeid perspektiive, on Nora Schmelter žürii arvates oluline noore põlvkonna looja, kes on väärt esiletõstmist.

Noore kunstniku preemia žüriisse kuulusid kunstikogujad Epp Kruus ja Laur Kivistik, kuraator ja kunstiteadlane Eha Komissarov, EKA kaasaegse kunsti magistriõppekava juht Anu Vahtra, sügisoksjoni kaasaegse kunsti kuraator Lilian Hiob ning Vaal galerii galerist Kelli Gedvil.