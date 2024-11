Alika avaldas lühialbumi "Virmalised"

"See minialbum on eelkõige väljakutse iseendale. Ma olen harjunud laulma valjult ja tugevalt, aga selle albumiga otsustasin, et proovin korraks midagi uut," rääkis Alika, kellel ei olnud aasta alguses veel plaanigi EP-d välja anda.

"Ma ütlen ausalt, et need päevad stuudios EP lugusid salvestades pakkusid võrreldes varasemate lugudega korralikku väljakutset," tõdes ta.

Alika uus kõla ei tekkinud juhuslikult. "Tahtsin teha austusavalduse väikesele Alikale, kes terve oma lapsepõlve kirjutas melanhoolseid laule. "Virmalised" on väike kogumik mõnusalt produtseeritud laule ja ma loodan, et see meeldib teile," lisas laulja.

Lühialbumilt leiab viis lugu, mis kestavad kokku 15 minutit ja millest kolm andis Alika ka singlitena välja. Kui möödunud aasta debüütalbumi andis välja Universal Music Estonia, siis lühialbum andis Alika välja ise.