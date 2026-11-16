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Eesti Filmi Instituudi toel alustab uus telesarjade arendamise programm

Film
Edith Sepp
Edith Sepp Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Film

European Writers Club ja Eesti Filmi Instituut käivitavad Creative Europe Media toel 24-kuulise projekti EWC 2.0. See on Euroopa esimene telesarjade arendamisele keskenduv kiirendiprogramm ja erialavõrgustik.

Programmi ellukutsumise aluseks on veendumus, et lood suudavad inimesi ühendada, innustada muutusi ning olla samal ajal ka äriliselt edukad, kui need on kaasahaaravalt jutustatud ja neil on midagi olulist öelda.

Rahvusvahelise kõlapinnaga telesarjade loomine on üha olulisem, kuid ka järjest keerukam, kuna nende arendamisse on tänapäeval kaasatud rohkem loomeinimesi ja rahastajaid kui kunagi varem.

EWC 2.0 kiirendiprogrammis töötavad valitud telesarjaprojektide arendamisel ühiselt stsenaristid, produtsendid ning telekanalite, voogedastusplatvormide ja rahvusvaheliste müügiettevõtete esindajad. Kogenud Euroopa valdkonnaekspertide juhendamisel otsitakse vastuseid küsimustele, miks on oluline just seda lugu jutustada, kellele see võiks korda minna ning milline on kõigi osapoolte ühine loominguline nägemus.

Eesmärk on jõuda juba arenduse varases etapis ühisele arusaamisele, mis loob aluse usalduslikuks koostööks, säilitades samal ajal iga loovpartneri loomingulise vabaduse.

Arendusprogrammi kandideerimine avaneb 2027. aasta alguses. Oodatud on ambitsioonikad ja kõrgetasemelised telesarjaprojektid, mille arendusse on juba kaasatud telekanal.

"Mul on siiralt hea meel, et Eesti aitab EWC 2.0 programmi ellu viia. Minu jaoks tähendab see uute algatuste ellukutsumist, inimeste kokkuviimist ning julgete, omanäoliste ja kaasahaaravate lugude toetamist. See tähendab piiriülest koostööd, erinevate kultuuride ja eluviiside väärtustamist ning meeldetuletust, kui palju on meil eurooplastena ühist. Olen eriti uhke, et meie väike Eesti filmitööstus saab olla kõige selle keskmes," ütles Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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