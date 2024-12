Galerii: Püha Vaimu kirikus on lõpusirgel Bernt Notke altariretaabli restaureerimine

Tallinna Püha Vaimu kirikus on lõpusirgel Bernt Notke pea-altari retaabli põhjalikud uuringud ja restaureerimine. Eesmärk on saada rohkem teavet teose kohta ning võrrelda seda teiste Notkele omistatud töödega. Viimati uuriti altariretaablit nii lähedalt eelmisel sajandil.

Restauraatoritel ja konservaatoritel on sel nädalal Püha Vaimu kirikus palju siginat-saginat olnud, sest Bernt Notke 1483. aastal valminud pea-altari retaabel on mitmeks tükiks lahti võetud.

"Kõige suurem asi on muidugi see, et sellise meistri nagu Bernt Notke tööd saab üldse nii lähedalt näha ja vaadata. Need skulptuurid on kõik nii dünaamilised, need on ju tammepuidust nikerdatud. Meil on kuus kuju kapist välja toodud. Neid ei ole nüüd nelikümmend aastat puudutatud. Viimati vaadati neid nii põhjalikult nõukogude ajal restaureerimistööde käigus," selgitas EKA muinsuskaitse ja konserveerimise professor Hilkka Hiiop.

Suurprojekt sai alguse 2019. aastal, vajadusest restaureerida nõukogude ajal pooleli jäänud töö. "Toona jäi viis skulptuuri restaureerimata. Sealhulgas kõige tähtsam, keskfiguur Maarja, kes nägi välja nagu must tont. Aga kuna me juba võtame skulptuurid välja, siis loomulikult otsustasime, et viime läbi väga põhjalikud uuringud. Iga skulptuur on nüüd 3D-dokumenteeritud," rääkis Hiiop.

"Meil olid siin endokrinoloogilised uuringud, värvi- ja pigmendiuurinud, kuhu olid kaasatud Tartu Ülikooli keemikud, kes vaatasid, mis värviproove võtta. Röntgen uuringuid teeme koos maksu- ja tolliameti ning kohtuekspertiisi instituudiga. Oleme teinud ka infrapuna-uuringuid, mille käigus on välja tulnud väga ilusad alusjoonistused," ütles Hiiop.

EKA tudengid viivad koos spetsialistidega läbi põhjalikud uuringud, kaardistavad seisukorra ja teevad avarii-konserveerimistööd. Käimasoleval nädalal on tudengite eesmärgiks olnud kaardistada Notke altari varasemalt restaureeritud skulptuuride seisundit.

"Osadel skulptuuridel on näha sellised väikesed sondaažiribad. Väikesed ribad 17. ja 19. sajandi ülemaalingutest, mille varasemad restauraatorid on meie jaoks alles jätnud. See oli meie uuringute käigus väga hea õppemoment," ütles projekti koordinaator Käthi Niman.

Hetkel on Tallinnasse kogunenud ka rahvusvaheline ekspertgrupp, kellega koos arutatakse tulevikuplaane.