Kunstnik Alo Valge: raha on illusioon

Kunstnik Alo Valge avas novembri lõpus Tallinnas asuvas õiguskantsleri büroos näituse "170 ºC". Näitusel on väljas 11 õlimaali, kus kunstnik kujutab sajaeurost erinevates põlemisfaasides. Kultuurisaatele "OP" antud intervjuus rääkis Valge, et teemad, mida ta oma loomingus kujutab, jõuavad temani alateadlikult.

"Mu lemmikromaan on Markii de Sade'i "Soodoma 120 päeva". See algab väga hästi sellega, kuidas Louis XIV laristas riigi ja rahva raha sõdade peale, mis viisid lõpuks impeeriumi langemiseni. Sealt läks kõik viltu," sõnas ta.

Ennast peab Valge vaeseks kunstnikuks. "On üks asi, mida peab rahast teadma: raha on illusioon," rõhutas ta ning lisas, et tema ülesanne on olla loominguline. "Ma olengi ellujäämiskunstnik."

Maaliseeria valmis Valge käe all umbes kümne kuuga. "See on õliga maalitud, see nõuab kannatust. See ei ole nagu näiteks akrüül, mis kuivab paari tunniga ära. Õlimaal nõuab sellist kannatust ja aega," lausus kunstnik.

Enda loomingulisele teekonnale tagasi vaadates tõi Valge välja, et ta ei aja enam perfektsust taga. "See ei rahulda mu vajadusi. Kui mu maale lähemalt vaadata, siis on väga robustseid pintslilööke ja perfektsust ei ole taga aetud. See ei pea olema dokumentaalseeria, vaid see peabki olema romantiline ja maaliline," kirjeldas ta.