Pärnu Punase torni kahel korrusel esietendub keskaegne tõsielulugu

"Meil on linnas üks võib-olla isegi kõige kurikuulsam lugu ühest Vana-Pärnu kirikuhärrast Johan Drostest, kes väidetavalt olla 1533. aastal maksnud ühele teenijannale ja sulasele, et nood pistaks põlema ühe maja," rääkis taustaks ajaloolane ning Pärnu muuseumi külastusosakonna juht Katrin Suu.

Kas Johan Droste seda päriselt tegi, on jäänud saladuseks tänase päevani, kuid on teada, et ta istus pikalt Punase torni vangikongis. Lavastuses hargnebki lugu kohtuistungit ootavast Drostest ja teda valvavast kohtuteenrist Didrikist.

"Kohtuteener on hoopis teist masti mees, tema ei ole sugugi saksa soost, vaid tõenäoliselt eesti soost, selline suhteliselt sotsiaalselt madalal positsioonil olev ametimees," sõnas Suu.

Nii võib arvata, et Vana-Pärnu kirikhärra ja Uus-Pärnu alamat sorti mees omavahel läbi ei saa. Kirikuhärra rollis astub üles Meelis Sarv, kohtuteener on aga Lauri-Kare Laos. "Minu tegelase kõige suurem valu on selles, et ta on lihtne inimene ja talle hõõrutakse seda kogu aeg nina peale," sõnas Laos.

Vaatajaid mitmel moel kaasav etendus käib korraga torni kahel korrusel.

"Publik näeb kõigepealt etenduse ühe poole ja poole etenduse pealt vahetab vahetab omavahel kohad. See, mis esimesel korrusel olijatele teiselt korruselt kostab ja vastupidi, on ka etenduse osa," rääkis Suu.