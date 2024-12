Suri teatrikunstnik Aime Unt

Aime Unt sündis 5. oktoobril 1941. aastal Leie külas Võisiku vallas. Ta lõpetas 1960. aastal Viljandi 1. Keskkooli, õppis 1960–63 Tartu Kunstikoolis, lõpetas 1969 maali- ja teatridekoratsiooni erialal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (juhendajad Eldor Renter ja Mari-Liis Küla).

Aime Unt töötas aastaid Noorsooteatri ja Linnateatri ning Eesti Draamateatri peakunstnikuna, lõi lavakujundusi kümnetele lavastustele pea kõigis Eesti teatrites. Tema käe all on õppinud mitme põlvkonna Eesti teatrikunstnikud Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia osakonnas. Aime Undi tööd on hinnatud arvukate Eesti ning rahvusvaheliste kunstiauhindadega.

Koostanud "Kunstniku raamatu" I-II osa (2005, koos Mari-Liis Küla, Liina Pihlaku ja Liina Undiga, Kultuurkapitali aastapreemia). Esinenud näitustel õli- ja pastellmaalidega. Kujundanud Tallinna vanalinnapäevi, laulu- ja tantsupidusid ning näituseid.

Aime Unt oli Eesti Teatriliidu (1971), Eesti Kunstnike Liidu (1974) ja Eesti Lavastuskunstnike Liidu liige (1993, ka auliige).

Unt pälvis 2002. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgi, 2016. aastal Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali elutööpreemia.