Jaanus Rohumaa: Aime Unt on oma põlvkonna kultuurieliidi esindaja

Lavastaja Jaanus Rohumaa tõdes, et oma lavastajakarjääri alguses ei söandanud ta teatrikunstnik Aime Undi poole pöörduda. "Aime oli siis EKA professor ja tohutu legend, tema portfellis olid "Pilvede värvid" ja "Libahunt"," rääkis Rohumaa saates "OP". Siiski võttis lavastaja julguse kokku ja seletas Undile oma plaane. Naisele need meeldisid.

"Tema puhul on tohutu külgetõmbeallikas tema ääretult lai silmaring - ta tunneb Euroopa ja maailma kultuure. Aga ka hea kunstnikukäsi ja stiilitunnetus," ütles Rohumaa ja lisas, et Unt on ka pisut müstikasse kalduv ühiskondlik mõtleja.

Raamatust "Aime Unt" vaatab vastu viimase 50-60 aasta teatriajalugu. Rohumaa hinnangul on see erakordne raamat. "Aimes on lisaks müütidest ja mütoloogiast imbunud süvakihile ka palju moodsat. Ta suudab elegantselt ajastuid omavahel miksida," rääkis Rohumaa. Näiteks etenduses "Arkaadia" sai ta Piret Kalda kostüümiidee värskest Vogue-st.

"Aime püüab endast jätta äärmiselt lihtsat muljet, aga tegemist on väga hea maitsega ja eneseteadva daamiga," ütles lavastaja. Nii ei luba ka tema käitumine Rohumaa sõnul muutuda teistel inimestel ta ümber labaseks. "Ta mõjub distsiplineerivalt, ise seda sundimata," sõnas ta.

Lavastaja tõdes, et Aime Unt esindab kõige ilusamat ja sügavamat osa meie haritlaskonnast. "Räägime Leelo Tunglast, Viivi Luigest või lahkunud Kaplinskist - ta on selle põlvkonna kultuurieliidi esindaja," ütles Rohumaa.