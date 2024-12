Suri graafik Tõnis Laanemaa

Laanemaa sündis Tartumaal Ropka vallas ja õppis Tartu Kujutava Kunsti Koolis (Kõrgem Kunstikool Pallas). Peale lõpetamist töötas Alatskivi koolis kunstiõpetajana, siis jätkas õpinguid aastatel 1961–1966 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis graafika erialal. Tõnis Laanemaa kuulus rühmitusse ANK'64. Üliõpilaste teadusliku ühingu (ÜTÜ) esimehena oli ta üks 1960. aastatel Tartu Ülikooli kohvikus toimunud üliõpilasnäituste algatajaid.

Peale instituuti läks kunstnik tööle Kunstikombinaati ARS. Tema kujundatud erksavärvilised plakatid elavdasid paarikümne aasta jooksul meie linnade tänavapilti. Neil afiššidel olid meeldivalt üldistatud loodusvormid või kirjatähtedest väljakasvanud geomeetrilised ja arhitektuursed kujundid, vahel oli värvilahendus mõjutatud psühhedeelsest kunstist. Modernistlik-minimalistlike plakatite kõrval tegi Tõnis Laanemaa hoopis teistsugust graafikat, kus punasejoonelised kujutised olid enamasti trükitud mustale taustale.

Varastes töödes olid olulisel kohal eshatoloogilised teemad, rahvamasside liikumine ja sürreaalne äng. Hiljem muutusid ta tööd optimistlikumaks, kunstnik hakkas käsitlema noorust, kultuuri, muusikat ja loodust. Tõnis Laanemaa loomingus on palju ajatuid, lineaarse joonega tehtud graafilisi vaateid Eesti linnadest. Viimaste aastakümnete loomingus kasutas ta fotot sümbioosis joonistuste ja graafiliste tehnikatega. Tõnis Laanemaa maalid erinevad nii graafikast kui plakatitest, need on pidulikud ja keerulised. Lavastatud kompositsioonide ajatus ruumis on sageli kesksel kohal serpentiinina looklevate juustega naisekuju. 1960. aastatel tegi kunstnik ka kollaaže, kasutades põletustehnikat.

Viimasel kümnel aastal oli Tõnis Laanemaa kõrgest east hoolimata väga aktiivne, ta korraldas igal aastal näitusi, õpetas kolmkümmend aastat oma ateljeekoolis huvilistele joonistamist ja maalimist ning viis pikki aastaid Linnagaleriis läbi aktikrokii joonistamise töötubasid. Tõnis Laanemaa jääb kaasteelistele meelde ka oma boheemlasliku olemisega, kui ta, barett peas, näituseavamistel sõna võttis, prantsuskeelseid luuletusi luges ning šamaanitrummi lõi.