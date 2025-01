Pildid: August Gailiti mälestusüritus "Mr. Ge kojujõudmine"

Kirjanik August Gailit sündis 9. jaanuaril 1891 Sangaste mõisa lähistel. 1944. aasta sügisel põgenes Gailit koos perekonnaga Rootsi. Gailit suri 5. novembril 1960 ja tema tuhastatud põrm maeti Örebro põhjakalmistule. Samasse kohta maeti ka tema abikaasa, Vanemuise teatri operetisolisti Elvy Gailiti põrm.

Gailitite Rootsis elavate lastelaste soovil ja korraldamisel maeti August ja Elvy Gailiti urnid Tallinna Metsakalmistule, eesti kirjanike uuele kalmualale. Koos tuhaurnidega jõudis Metsakalmistule ka August Gailiti ajalooline mälestuskivi, mille valmistas omal ajal kujur Heino Raudsepp. Kivi kaasautor on kunstnik Eduard Ole.

"Augustil ja ka Elvyl oli suurim soov, et nad saaksid tagasi kodumaale, kodumaa mulda. Selles mõttes on praegu väga hea tunne, et see soov sai täidetud," ütles ERR-ile antud intervjuus perekonna esindaja Ingrid Kormašov.

Eesti Kirjanike Liidu Musta laega saalis toimus ka mälestusüritus "Mr. Ge kojujõudmine". Sõnavõttudega astusid üles Janika Kronberg, Margus Kasterpalu, Toomas Kiho, Jaanus Vaiksoo jt. Musitseerisid Karmen Puis ja Piia Paemurru, katkendi August Gailiti loomingust luges ette Pääru Oja.

Üritusel osalesid ka August Gailiti Eestis ja Rootsis elavad sugulased.