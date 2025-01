Režissöör Sören Tali Henno Käo portreefilmist: see pole ainult kiidulaul

Portreefilm "Oliüks Henno" on valminud Henno Käo kodukandi, Saaremaa Laimjala kogukonna eestvedamisel. Töö filmiga algas neli aastat tagasi, lisaks arhiivimaterjalidele andsid filmi jaoks värsked intervjuud teiste hulgas Leelo Tungal, Lauri Nebel ja Ivo Linna, kes on kõik Henno Käoga koostööd teinud.

Projekti idee autor ja produtsent Eha Ennemuist sõnas, et kuigi kõige nõrgem koht oli nende filmi puhul raha, siis eri projektide ja Hooandja abil said nad lõpuks ikkagi filmi valmis. "Tegelikult me lihtsalt hakkasime kuskilt otsast pihta, me ei teadnudki, kuhu välja jõuame," ütles ta ja lisas, et väga suureks abiks oli Henno abikaasa Maie. "Ta ütles, et võin teile kõik kontaktid anda, kõik telefoninumbrid ja aadressid, teie küsige, aga mina kaamera ette ei tule, aga lõpuks ta ikkagi tuli."

Režissöör Sören Tali meenutas, et läks kolm aastat tagasi Saaremaale puhkama, millele järgnes ootamatult hoopis kolm aastat tööd dokfilmiga. Ta tõi välja, et "Oliüks Henno" pole ainult kiidulaul, vaid ta üritas näidata Henno Käo elu igast küljest. "Ma arvan, et see loob täiesti erineva pildi mõlemale vaatajaskonnale, kui sa midagi ei tea, siis ta annab niidiotsad kätte, et veel uurida, kes juba teavad teda, siis on tore taustainfot sinna juurde saada, mida varem ei teadnud."