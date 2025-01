Artises esilinastus portreefilm Henno Käost

Film on valminud Henno Käo (10.01.1942–02.07.2004) kodukandi, Saaremaa Laimjala kogukonna eestvedamisel.

Kunstnikuna oli Henno Käe tuntud eeskätt raamatuillustraatorina, kuid ta on loonud ka pastell- ja akvarellmaale ning kujundanud eksliibriseid. Käo oli ansambli Peoleo üks asutajaid, laulusolist, kitarrist ja laulusõnade looja. Tema laulutekste esitasid teisedki ansamblid, näiteks Kukerpillid. Henno Käo on paljude lasteraamatute autor, kõik oma raamatud illustreeris ta ise. On illustreerinud ka kooliõpikuid.

Filmi idee autor ja projekti juht on Eha Ennemuist, režissöör Sören Tali, operaatorid Marika Vana ja Sören Tali, filmi väljaandja Laimjala Loodussõprade Selts.