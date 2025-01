Elektrooniline muusik Dyvour avaldas albumi "Linear"

Artisti enda sõnul on "Linear" rännak nostalgiasse ning aja möödumisega seotud hirmudesse, kus ta paneb proovile enda produktsioonioskused, sooviga luua isiklik ja külm helipilt.

"Minu hüperpopiliku kõlaga on liidetud inspiratsioonid erinevatelt IDM-i ja eksperimentaalse elektroonilise muusika viljelejatelt. Mõtisklevad ja hüplikud klaveripartiid kontrasteeruvad ärevate trummirütmidega, mille ebatraditsiooniline kõla hoiab pinget üleval," selgitas Dyvour, lisades, et see projekt on digitaalne ning ei karda seda näidata.

"Plaat on märkimisväärne selle poolest, et see on peaaegu täielikult instrumentaalne projekt. Ainsad vokaalid kõlavad albumi viimases loos "7", üheksaminutiline improvisatsiooniline ja ekslev teos, mis paneb kogumikule melanhoolse, kuid siiski lootusrikka punkti," rääkis produtsent.