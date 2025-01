Endlas esietenduv "M&M ehk Kosjakased" teeb kummarduse Koidulale

155 aastat tagasi kirjutas Lydia Koidula näidendi "Maret ja Miina ehk Kosjakased". Just see näidend ongi Endla uue lavastuse alusmaterjal.

"Praegu on päris õige aeg mingisugust Eesti asja ajada," usub lavastaja Ingomar Vihmar. "Kui ma seda lavastust tegema hakkasin, uurisin Koidula kohta. Lugesin kõik raamatud läbi. Seal oli väga palju ootamatut ja huvitavat! Ta on lihtsalt niivõrd sümpaatne naisterahvas. Tema auks on see tehtud."

Vihmar ütles, et on huvitav katsetada, kuidas Koidula tekst praegusel ajal kõnetab. Lavastuses kuuleb ka palju muusikat, sest tegelaste monoloogid on asendatud lauludega.

"Need laulud läksid kokku jaanipäeva meeleoluga, mis siin on. See on nagu minu lapsepõlve mälestus mingisugusest tundest. Kõik tundub nii ilus, on soe suvi ja lõke praksub. Võib-olla ma tahan ikkagi mingit tunnet edasi anda," rääkis Vihmar.

Näitleja Nils Mattias Steinberg mängib lavastuses Luige Siimu. "Ta on laias laastus küla kõige kõvem mees. Minu meelest on see rahvusromantiline seebikas, selline taluinimese "Rannamaja". Aga selle juures on see ikkagi südamlik," kirjeldas ta.

"M&M ehk Kosjakased" esietendub sel laupäeval Endla teatri küünis.