Galerii: Sõpruse kinos avati filmifestival Docpoint Tallinn

Festivali avas fotofilm "Ma pole veel see, kes tahaksin olla". Film räägib sotsialistliku Tšehhoslovakkia tormilisest varjuelust läbi fotograaf Libuše Jarcovjáková kaamerasilma ja kaadritaguse minajutustuse. Filmi tšehhi autor Klára Tasovská oli kohal ka festivali avamisel. Filmisõpradel on võimalik Tasovskága kohtuda ka kolmapäeval toimuval avalikul linastusel.

Festival toimub 4. kuni 9. veebruarini. Muuhulgas esilinastuvad tänavusel Docpointil neli kodumaist dokumentaalfilmi Eesti ajaloost ja kodumaistest kultuurivaldkonna suurkujudest.

Nendeks on Madis Ligema portreefilm "Sal-Saller: See on see, mis paneb elama", Riho Västriku "Päikese kodanik", Liina Keevalliku "Lindprii" ning Kiur Aarma ja Jaak Kilmi "Lahkumine Tallinnast".

Docpointi kavaga on võimalik tutvuda festivali kodulehel.