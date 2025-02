Docpoint Tallinna noore dokumentalisti preemia pälvis Kinomaja filmikool

Kinomaja filmikool on pea kolm aastat täitnud olulist funktsiooni ja hoolitsenud noorte dokumentalistide ja filmitegijate järelkasvu eest. Liina Särkinen ja Eva Kübar on loonud populaarse ja sisuka koolitusprogrammi 14–19-aastastele noortele ning inspireerinud järjekindla tööga uusi ja algajaid astuma esimesi samme filmivaldkonnas.

"Kinomaja filmikool on silmapaistev ettevõtmine, mis on toonud Eesti filmiellu elevust ja tulevikulootust. Kinomajja on loodud inspireeriv keskkond, kus valdkonna professionaalid kohtuvad kino armastavate noortega ning esimeste lendude lühifilmid on leidnud tähelepanu. Kummardus Liina Särkinenile ja Eva Kübarale, kes täie kirega seda missiooniprojekti veavad," ütles festivali korraldaja Filipp Kruusvall.

Noore dokumentalisti preemia antakse välja filmiloojatele, kes paistavad silma millegi uue ja ambitsioonika loomisega ning annavad olulise panuse dokumentaalfilmi valdkonna arengusse. Preemiaga kaasneb 3000 euro suurune stipendium, mille väljaandmist toetab 2022. aastast Tallinna linn.

4.–9. veebruarini kestev Docpoint Tallinn toimub koostöös Helsingi DocPoint festivaliga, mis on Põhjamaade regioonis üks olulisemaid dokfilmiüritusi.