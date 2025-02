llon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia võitis Mirel Kallas

Tänavusel Ilon Wiklandi noore kunstniku konkursil osalemiseks tuli noortel illustreerida eesti muinasjutt "Püha Jüri ja meremadu".

"See on imemuinasjutt. Mis on veel parem, kui illustreerida üht imemuinasjuttu, kus fantaasia võib lõputult lendu lasta? Me näemegi siin näitusel väga palju lohesid ja valgel hobusel ratsanikke, nii et igaüks on oma nurga pealt seda kujutanud," rääkis žürii esinaine Katrin Ehrlich "Aktuaalses kaameras".

Konkursile tuli töid nii Harjumaalt, Läänemaalt, Pärnumaalt kui Saaremaalt. Esikoha sai 18-aastane Mirel Kallas Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumist. Kallas osales konkursil kolmandat korda ja võitis juba teist korda.

"Mulle meeldib väga see, et me saame mingit lugu illustreerida. Mulle on alati väga meeldinud lugeda. See inspireerib veel rohkem, kui on äge lugu taga," lausus Kallas ning lisas, et "Püha Jüri ja meremadu" oli väga põnev pilti panna. "Seal oli kurbust ja suurt rõõmu. Niisuguseid vastanduvaid asju."

Teise koha sai 16-aastane Viimsi kunstikooli õpilane Amira Yaroshenko, kolmanda koha pälvis 15-aastane Haapsalu kunstikooli õpilane Robi Mäepere.

"Võidutööd olid mitmetasandilised. See jutustamise oskus, mis ühe illustratsiooni puhul nii oluline on, oli neist tabatud. Seal oli emotsiooni. Võidutööd eristusidki ühest küljest professionaalsuse poolest, teisest küljest jutustamisoskuse poolest," kiitis Ehrlich. "Ma arvan, et see konkurss on väga oluline innustamaks noori," usub ta.

Näitust konkursi parimatest töödest näeb Haapsalus Iloni Imedemaal märtsi lõpuni.