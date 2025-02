Aastapreemia pälvinud Edith Karlson: see annab korralikult jõudu tagasi

Tere, Edith! Helistan teile ERR-i kultuuriportaalist, sest vabariigi valitsus on määranud teile kultuuri aastapreemia Veneetsia biennaali näituse korraldamise eest.

Sain ka selle uudise natukene aega tagasi. Ma olen üli-ülirõõmus selle üle!

Kas see tuli teile ootamatult?

See tuli mulle nii ootamatult, kui üldse olla saab, sest ma isegi ei teadnud, et ma olen nomineeritud, kui päris aus olla. See oli nii ootamatu kõne, et võttis pahviks mind.

Kas teile öeldi, kes teid nomineeris?

Ei, ja ma unustasin seda ka küsida, sest ma olin täitsa hämmingus. Nii hämmingus, et ma ei osanud selle hämminguga muud teha, kui et hakkasin kohe vetsupotti küürima. (naerdes)

Mida selline tunnustus teile tähendab? Kas tunnustus on teie jaoks üldse oluline?

Ma pean täitsa ausalt ütlema, et see rõõmustab mind minu enda suureks üllatuseks ikka väga palju. Ma olen vetsu puhastamise taustal jõudnud selle mõelda, miks ma nii rõõmus olen (naerdes). Ma panen iga projektiga, mis ma teen, alati maksimumi, aga see Veneetsia oli nii suur, tiim oli nii suur ja kogu see projekt oli nii suur. Ma kahtlustan, et ma panin sinna midagi oma ma-ei-tea-kust laekast ikkagi ekstrat natukene juurde. Ma olen sellest tänase päevani täitsa läbi sellest ja üritan leida tööjõudu, et oma eluga edasi minna. Praegu annab seda jõudu korralikult tagasi. Ma olen õudselt tänulik ja rõõmus selle üle!

"Hora lupi" avamine Veneetsia kunstibiennaalil Autor/allikas: Agne Raceviciute

Kuidas te Veneetsia näitusele täna tagasi vaatate?

Jälle kordan, et seda tänulikkust on hästi palju, sest see maht ja toetus, mis selle taga on olnud, on metsik. See oli nii kallis projekt ja ainult riigi rahadega ei oleks saanud seda teha. Siin on ka teisi inimesi, kes on materiaalselt toetanud. Seda ei oleks saanud ilma mingisuguse usalduseta teha, mis mulle millegipärast kingiti. See teeb ikkagi tänulikuks, et sulle on selline asi üldse võimaldatud. Praegu kui ma sellele mõtlen, oli see hullumeelne. Mis oli kõige hullumeelsem, et see asi toimis seal publiku mõttes ka. Seda ma ka ei oodanud, et tagasiside oli nii südant soojendav.

Annab jõudu edasi toimetada.

Muidugi annab. Ma saan omaette ka hakkama, aga ma olen tegelikult lihtne inimene – kui ikka öeldakse aitäh, teeb tuju heaks ja annab jõudu.

Mis teil praegu tööalaselt käsil on?

Päris palju. Mul on aastal 2026 suured-suured projektid, mida ma ei taha kõva häälega välja öelda. Aga juunis tuleb mul Leedus suur isikunäitus.

Kas tähistate aastapreemia saamist kuidagi eriliselt ka?

Jaa, tähistan! Kõige naljakam on, et mul on homme sünnipäev, nii et ma võtan seda natukene nagu sünnipäevakinki. Ma kavatsen kindlasti oma Veneetsia tiimiga ka tähistamise teha, et neid selle kõige eest tänada.

Väga tore! Palju-palju õnne preemia puhul ja palju õnne sünnipäevaks!

Suur tänu!