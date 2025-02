Baleriin Anna Roberta: vahel on tore laval koomikuks hakata

Igor Stravinski muusikal põhinev ühevaatuseline humoorikas ooperiga pikitud lühiballett "Pulcinella" esietendus juba 1920. aastal, kuid on Eesti publikule üsna tundmatu.

Teise vaatuse täidab Maurice Raveli tantsuline lühiooper "Hispaania tund". Mõlemad lavastused on sellises vormis Eesti publiku ees esimest korda. Estoniasse jõuab lavastus koostöös Pariisi Opéra Comique'i meeskonnaga, kust tulevad nii lavastaja, koreograaf kui ka kunstnikud.

"Kaks täitsa erinevat vaatenurka. Vaatame, kas see Eesti publikule ka niiviisi peale läheb nagu Prantsusmaa publikule. Lavastatud on see Opéra Comique'is ja lavastaja on Guillaume Gallienne," selgitas rahvusballett Estonia kunstiline juht Linnar Looris.

Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta sõnul pakub paarislavastus tantsijatele vaheldust. "Meil on ka väga tore vahel huumorit tantsida, sest meie praegune repertuaar on muidu suhteliselt melanhoolne, liigutav ja tõsine. Tegelikult on täitsa tore vahel laval ka koomikuks hakata. Ma arvan, et publikul on huvitav võimalus näha selliseid karaktereid, keda nad muidu näinud ei ole," rääkis Roberta.