Juunis esineb Tallinnas briti rokkansambel Skunk Anansie

Skunk Anansie alustas tegevust 1994. aastal ning pälvis kiiresti fännide tähelepanu. Nende muusikas segunesid rokk, punk, metal ning provokatiivne sõnum, mida kannab publikule ette bändi solist Skin.

Skin on öelnud, et bänd viljeleb "clit-rocki", stiil, mis pidi pakkuma alternatiivi 90-ndate keskel populaarsele brit rock'ile. "Olin seda öeldes veidi ropp ja provokatiivne – me loome ise enda skeene! Ja siis sai sellest eraldi teema... Aga mu mõte oli selles, et me ei ole ega üritagi olla osa mingist skeenest. Clit-rock'i pole olemas, ma mõtlesin selle lihtsalt väja," selgitas solist.

Bändi debüütalbum "Paranoid & Sunburnt" ilmus 1995. aastal. 1999. aastal Glastonbury festivalil peaesinejana üles astunud bänd läks 2001. aastal pausile. 2009. aastal puhuti bändile uuesti elu sisse. Tänaseks on bänd andnud välja kuus albumit. Viimane neist, "Anarchytecture" ilmus 2016. aastal. 2025. aastat alustasid nad singliga "An Artist Is An Artist" ning Tallinna kontserdil kõlab veel uut materjali, mille kallal bänd töötab.