The Cult esineb suvel Tallinnas

The Cult loodi aastal 1983 ning asutajaliikmeteks olid Ian Astbury (vokaalid) ja Billy Duffy (kitarr), kes on ka bändi kesksed lugudekirjutajad. Läbimurre saabus albumiga "Love" (1985), millelt pärit hittsingel "She Sells Sanctuary". Seejärel liikus bänd raskeroki saundide poole plaatidega "Electric" (1987) ja "Sonic Temple" (1989), mis kinkisid maailmale sellised hitid nagu "Love Removal Machine" ja "Fire Woman" ning kindlustasid The Cultile koha roki eliidi hulgas.

Aegade jooksul on korduvalt küll lahku mindud ja taas kokku tuldud, aga see pole The Culti mõjuvõimu rokkmuusikas vähendanud. Nende viimane album "Under the Midnight Sun" (2022) näitab, et nad jätkuvalt suudavad olla innovaatilised, sulatades alternatiivrokki, raskeid riffe ja atmosfäärilisi meloodiaid.