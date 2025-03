Pussy Riot esineb suvel Tallinnas

Pussy Rioti rahvusvaheliselt tunnustatud lavastus "Riot Days", millega kollektiiv festivalil üles astub, kujutab poliitilise tagakiusamise ja vastupanu kurnavat kuid inspireerivat reaalsust. 2025. aasta versioon toob lavale Maria Aljohhina isikliku loo pärast Venemaa vanglast vabanemist aastal 2022. Lavastus käsitleb muu hulgas Pussy Rioti proteste, kokkupõrkeid kremlimeelste rühmitustega, Aleksei Navalnõi traagilist lugu, Maria korduvaid arreteerimisi ja Venemaa sissetungi Ukrainasse.

"Riot Days" on pidevas arengus ning kohaneb reaalajas meie geopoliitilise reaalsusega. Lavastust on mängitud enam kui 400 korda üle maailma ning see on aidanud koguda üle 200 000 euro Kiievi lastehaigla toetuseks. Samuti on teenitud tuluga pakutud abi Venemaa poliitvangisele.

"Olenemata sellest, kuidas erinevad geopoliitilised jõud seda tragöödiat tõlgendavad, ei tohi unustada, et Venemaa on ainus agressor ja Ukraina on see, kes võitleb oma suveräänsuse ja vabaduse eest. Pussy Rioti kohalolek Tallinn Colorsil on oluline meeldetuletus," sõnas festivali peakorraldaja ja Paavli kultuurivabriku tegevjuht Roman Demtšenko.

Pussy Riot saavutas rahvusvahelise tuntuse 2012. aastal pärast Moskva Lunastaja Kristuse katedraalis toimunud poliitilist protesti, mille eest mõisteti kooseisu kolmele liikmele kaheaastane vanglakaristus "usuvihast ajendatud huligaansuses". Pärast vanglast vabanemist on kollektiiv jätkanud aktiivset vastupanu ning on oma aktivismi eest kogunud mitmeid rahvusvahelisi tunnustusi.

Festival Tallinn Colors toimub Paavli kultuurivabriku 11.–13. juulini.