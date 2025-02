Tallinnas esineb šoti post-roki bänd Mogwai

Ansambel moodustati 1995. aastal Glasgows ning sinna kuuluvad Stuart Braithwaite (kitarr, vokaalid), Barry Burns (kitarr, klaver, süntesaator, vokaalid), Dominic Aitchison (bass), and Martin Bulloch (trummid).

Nende 11 stuudioalbumit näitavad, et nad on inspiratsiooni saanud sellistelt suurkujudelt nagu Sonic Youth, My Bloody Valentine, Slint ja Philip Glass.

Bändi 11. album "The Bad Fire" ilmus alles selle aasta jaanuaris.