Elektroonilise muusika pioneer Jean-Michel Jarre esineb Tallinnas

Jarre on andnud välja 22 stuudioalbumit, mida on üle maailma müüdud enam kui 85 miljonit eksemplari. Oma esinemistega on ta püstitanud Guinnessi rekordeid, esinedes muuhulgas nii Place de la Concorde'il Pariisis (1 miljon kuulajat), Houstonis (1,3 miljonit), La Défense'is (2,5 miljonit) kui ka Moskvas (3,5 miljonit).

Samuti on ta olnud esimene lääne artist, kes esines Hiinas juba 1981. aastal. Veel on Jarre viinud oma muusika Egiptuse püramiidide jalamile, Sahara kõrbesse, Keelatud Linna ja Tiananmeni väljakule, Eiffeli torni ette, Surnumere äärde, Al Ulasse ning paljudesse teistesse UNESCO maailmapärandi paikadesse.

Lisaks traditsioonilistele areenidele ja vabaõhukontsertidele hoiab Jarre kätt pulsil ka tipptasemel tehnoloogialahendustel. Ta on eksperimenteerinud ruumilise helikogemusega, teinud koostööd VR-keskkondade ja metaversumitega ning andnud 2021. aasta aastavahetusel virtuaalkontserdi "Welcome To The Other Side" Notre-Dame'i katedraali digitaalses versioonis, mis kogus hinnanguliselt üle 75 miljoni vaataja.

Tallinnas 17. juunil toimuv kontsert on sel aastal Jarre ainus esinemine Baltikumis.