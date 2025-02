Pärnu muuseumis avatakse iseseisvuspäeva eel näitus "Waba riigi tüdrukud"

Pärnu muuseumis on alates reedest avatud näitus "Waba riigi tüdrukud", mis räägib 12 Pärnu naisgümnaasiumi õpilasest, kes valmistasid sinimustvalgeid lindikesi ning jagasid neid 1918. aasta Pärnus Eesti iseseisvuse väljakuulutamise ajal.

"Waba riigi tüdrukute" idee sai alguse ühest fotost, mille peal kõik 12 tüdrukut on. Näitus annab ülevaate tütarlaste eluteest ja tänu tütarlaste lähedastele on väljas ka neile kuulunud esemeid.

"See näitus räägib nende 12 noore inimese elusaatusest. Eesti vabariik oli alles sündinud ja need 12 noort neiut olid ka noored. Me uurisime, mis neist edasi sai ja kuidas Eesti vabariigi saatus nende elutees siis kajastub," rääkis Pärnu muuseumi teadur ja näituse kuraator Kristiina Vunk "Aktuaalses kaameras"

Igale tütarlapsele on näitusel oma stend pühendatud. "Seal on lühidalt tema elukäik, tema elusaatus 1918. aastale järgneval ajal ja ka dokumente ning fotosid, millest osa me saime rahvusarhiivist, osa oli Pärnu muuseumis ja ajalehtedes. Muidugi väga suur tänu ka nende tütarlaste järeltulijatele, kes meid vajaliku informatsiooniga varustasid, kes olid valmis siis rääkima, meenutama," lisas Vunk.

Näitust saab külastada maikuu lõpuni.