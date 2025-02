Maineka Hollywoodi auhinna võitnud eriefektide looja: selle taga on aastatepikkune töö

Visual Effects Society auhinnad on visuaalefektide valdkonna kõige prestiižsem tunnustus, mida peetakse valdkonna Oscariteks. Eesti stuudiole tuli tunnustus HBO hittsarja "The Penguin" episoodi "After Hours" eest, kus FrostFX meeskond lõi Gothami linna vihmased ja tormised stseenid.

Tänavuste nominentide seas olid ka näiteks "Dune: Part Two" ja "Shōgun". "Kui me saime nomineeritud, siis me ikkagi vaatasime, kes need konkurendid ka on. "Shōgun" oli tegelikult üks väga-väga tugev konkurent. Ma arvan, et "The Penguini" ja "Shōguni" vahel võis päris tasavägine tulemus olla," märkis FrostFX asutaja ja tegevjuht Marko Posti "Vikerhommikus".

Eriefektid hakkasid Postile huvi pakkuma juba lapsepõlves. "Üks seriaal, mis mulle kindlasti väga meeldis, oli "Quantum Leap", mis mingi Soome kanali pealt jooksis. Kusjuures paar aastat tagasi üks USA produtsent uuris minu käest, kas ma olen nõus sellele efekte tegema. Ütlesin muidugi jah," tõi ta välja.

Tema jaoks on eriefektide tegemine vaatajale elamuse loomine. "Näiteks lapsed mõtlevad seda, et kui kaks autot sõidavad kokku, siis toimub plahvatus. Reaalsuses seda ei juhtu, aga peas on kuvand millestki suuremast ja ägedamast. Seda luuaksegi eriefektidega."

Eesti stuudio võlus Hollywoodi ära aastatepikkuse töö ja vaevaga. "Ei olnud nii, et ühel hetkel juhtus midagi väga suur, vaid see on aastaid millegi poole püüdlemine ja kogu aeg paremaks saamine ning USA klientide tundmaõppimine ja siis kogu aeg enese parandamine. Teed ühe projekti ära ja siis mõtled, et mis seal hästi läks ja mis oleks saanud paremini minna. Selle läbi saad kogu aeg paremaks," märkis Post.

Ameeriklastega on Postil head kogemused. "USA produktsioonid on üldiselt väga hästi ette valmistunud ja nad teavad, mida nad tahavad. See tase, mida nad tahavad, see peab olema väga kõrge, kõige paremad artistid peavad olema," lausus Post.

"The Penguini" tegemise puhul meeldis Postile vabadus, mis eestlastele anti. "See on väga haruldane. See näitab, et usaldus oli väga suur," rõõmustas ta.

Seda, et tehisintellekt eriefektide meistritelt töö käest võtab, Post ei karda.

"Ma loodan, et seadusandlus ja arusaam, kuidas seda tööriista produkti käsitletakse ja kuidas seda õiguslikult tõlgendatakse, saab järgmise paari aasta jooksul paika. /---/ USA-s on vastu võetud seadus, et tehisintellekti poolt loodud sisu saab olla copyrightable, kui seal on ka inimese käsi millegi modifitseerimisel või monteerimisel mängus. See on hea märk," usub ta. "Ma ise tunnen ja mulle on USA-st öeldud, et Eesti on unikaalses positsioonis, kus me võidaks tehisintellekti kasutamisest kõige rohkem, sest meid on vähe, aga me oskame siis tööriistu hästi rakendada," lisas ta.