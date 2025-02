Kai kunstikeskuses etendub Soome koreograafi Anna Maria Häkkineni tantsulavastus

Lavastus valmis 2023. aasta novembris New Yorgis toimunud Performa biennaali Soome paviljoni tarbeks ning võeti seal ovatsioonide saatel vastu. Trupi Euroopa turnee algas kolmapäeva õhtul Tallinnas ning jätkub nädalavahetusel Helsingis, Kiasmas.

Lavastuse autor on soome noorema põlve koreograaf Anna Maria Häkkinen, kes armastab oma loomingus siduda füüsilist liikumist kujutava kunstiga

"See, mis teda kõige rohkem huvitab, on somaatiline tants, mida võib publikule selgitada kui sellist aeglast liikumist. Tema jaoks on oluline just sellise ühendusmomendi leidmine publiku ja tantsijate vahel. Erakordne on sellise meistriteose loomine, mis kõnetab erinevat publikut ja erinevaid inimesi ja eri riikides ja kultuurides, ma arvan, et meil on sellist ühenduse loomise võimalust ja kohta praegu väga vaja," kommenteeris Kai Kunstikeskuse programmidirektor Karin Laansoo.