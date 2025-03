Galerii: Vilniuses algasid uued eesti trilleri "Midagi tõelist" võtted

Põnevik põhineb Martin Alguse samanimelisel debüütromaanil. Film räägib inimlikku lähedust otsivast keskealisest Leost (Jan Uuspõld), kes tahab kohtuda tutvumisportaalist leitud naisega, kuid satub kriminaalse taustaga Karli (Kristo Viiding) poolt üles seatud karmi väljapressimislõksu.

Režissöör Evar Anvelt sõnas, et "Midagi tõelist" on psühholoogiliselt pingestatud lugu, mis pakub adrenaliinirohket vaatamiselamust, ent sunnib samal ajal mõtlema tänapäeva inimsuhete ja ekraaniühiskonna kõrvalmõju üle.

"Film avab ja vaatleb teemasid, millele tihtipeale avalikus ühiskondlikus arutelus lähenetakse nende tundliku iseloomu tõttu kas üsna ettevaatlikult või mis võivad tekitada teatavat ebamugavust, näiteks pornosõltuvus, üksindus ning emotsionaalse heaolu ja ühtekuuluvuse otsimine, inimeste süstemaatiline ekspluateerimine ja eesmärgi leidmine tarbimisühiskonna keskel sotsiaalmeedia ajastul," kirjeldas ta põneviku süžeed.

Stsenarist Martin Alguse sõnul on stsenaarium romaanile üsnagi truuks jäänud, küll on aga tekkinud juurde uusi põikeid. "Juba romaani kirjutades kujutasin seda ette filmiliku loona. Stsenaariumiga tööd alustades sai sellelt pinnalt paraja hooga edasi minna," rääkis ta.

Produtsent Andreas Kask märkis, et uus triller on hea näide Baltikumi ühisest filmiruumist, kus Eesti loominguline talent kohtub Leedu tehnilise võimekusega.

"Soovime tuua publikuni kvaliteetse trilleri, mis täidab kaua kestnud tühimiku Eesti žanrifilmide maastikul. Usun, et Martin Alguse loodud lugu ja Evar Anvelti nägemus sellest, toovad meie publikuni filmi, mida Eesti kinomaastikul pole pikalt tehtud," sõnas Kask.

"Leedu pakub meile mitmeid eeliseid – kaasaegsted innakeskkonda ja kõrgetasemelist tehnilist tuge. Lisaks toetab Leedu oma tax-rebate süsteemi kaudu filmi tootmist," selgitas Kask. Ta lisas, et kuigi film võetakse üles peamiselt Vilniuses, toimub tegevus ikkagi Eestis. "Lisaks on nii näitlejad kui ka loominguline meeskond Eestist."

Filmi režissöör on Evar Anvelt. Stsenaariumi autor on Martin Algus. "Midagi tõelist" operaator on Mihkel Soe ja filmi kunstnik on Kaia Tungal. Filmi produtsendid on Andreas Kask ja Esko Rips, tootja on Nafta Films.

Filmis näitlevad Jan Uuspõld, Kristo Viiding, Ester Kuntu, Jaanika Arum jt.

"Midagi tõelist" jõuab kinodesse järgmisel talvel.