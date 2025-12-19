X!

Märtsis jõuab kinodesse Evar Anvelti debüütfilm "Midagi tõelist"

Film
"Midagi tõelist" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Evar Anvelti debüütfilmis "Midagi tõelist", mis alustab oma kinolevi tuleva aasta märtsis, astuvad peaosades üle Jan Uuspõld ja Kristo Viiding, film põhineb Martin Alguse samanimelisel raamatul.

"Midagi tõelist" räägib inimlikku lähedust otsivast keskealisest Leost (Jan Uuspõld), kes läheb kohtama tutvumisportaalist leitud naisega, ent satub kriminaalse taustaga Karli (Kristo Viiding) üles seatud karmi väljapressimislõksu.

Režissöör Evar Anvelti esimese täispika filmi võtted toimusid tänavu kevadel. Anvelti sõnul on žanriliselt üpris tumeda loo keerises kaks keskealist meest, kelle igatsus millegi tõelise järele on kui abstraktne unistus. "Kaugelt tundub see kaunis, särav ja isegi kättesaamatu – justkui lahendus kõikidele probleemidele. Filmis ristuvad aga üsna brutaalsel moel küünilisus ja siirus, mis käivitab halastamatu võitluse ellujäämise nimel," kirjeldas ta.

Nafta Filmsi produtsent Andreas Kask sõnas, et tegemist on heas mõttes ja teadlikult provotseeriva filmiga, mis kutsub vaatajaid üles keerulistel teemadel ausamalt ja julgemalt rääkima. "Pornosõltuvus, üksildus, meeste ootused iseendile ning enese leidmine on teemad, millest ühiskonnas järjest rohkem räägime, ent mis endiselt tekitavad inimestes ebamugavust," lausus ta ning lisas, et film ei ütle kellelegi ette, milline on moraalne või väärikas käitumine. "Vaatajate ees rulluvad lahti peategelaste sisemised konfliktid, nad otsivad oma kohta. Seega räägib film eneseleidmise teekonnast, mis on ühel või teisel moel tuttav meile kõigile."

Filmi režissöör on Evar Anvelt. Stsenaariumi autor on Martin Algus ("Reetur", "Elu ja armastus", "Sangarid", "Kalev"). "Midagi tõelist" operaator on Mihkel Soe ja filmi kunstnik on Kaia Tungal. Filmi produtsendid on Andreas Kask ja Esko Rips, kaasprodutsentideks on Tanel Tatter, Veiko Esken ja Lukas Trimonis. 

Näitlejatest astuvad filmis üles Jan Uuspõld (Leo), Kristo Viiding (Karl), Ester Kuntu (Diana), Jaanika Arum (Leila), Derek Leheste (Markus), Kitty Liis Kallas (Marta) jt.

Toimetaja: Kaspar Viilup

