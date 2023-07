Hallis toimuv festival Dark Side of the Moon avalikustas esinejad

11.–13. augustil toimub Hallis, selle välialal Suvilas ja uuenduskuuri läbinud Isu saalis kuues elektroonilisele ja eksperimentaalsele muusikale keskenduv festival Dark Side of the Moon.

Seni kinnitatud nimede hulgast leiab 13 välisartisti. Live'idega astuvad üles techno't, EBM-i ja industriaalset muusikat segav Blac Kolor Leipzigist, rock'n'roll'i DJ-ks tituleeritud techno-produtsent, plaadikeerutaja ja etenduskunstnik Lady Starlight New Yorgist, Tel Avivi põrandaalust kultuuri elektro ja EBM-i kõladega vorminud Prz ning Ukraina produtsent Volodymyr Gnatenko.

DJ-settidega esinevad São Paulo kväärskeenest tuntud produtsent ja DJ Amanda Mussi, ghetto house'i, elektrot, techno't ja hardcore'i popmuusika sämplitega sulatav LSDXOXO, elektroonilist muusikat aktivismi tööriistana kasutav Bashkka, produtsent, diskor ja plaadifirma Domesticated juht Bruno Schmidt, Läti elektroonilise muusika pioneer Gesta, Stockholmi underground-skeene esindaja Jessie Granqvist, Barcelona DJ-duo Liang & Silvente, Londoni house'i-skeene värske tegija Matthew Neequaye ning Detroitist pärit X3butterfly.

Välismaiste tegijate kõrval on laval ka kohalikud tegijad. Plastiku vedajad 0.9, Mrt ja Kiimsask, peosarja Beats From The Vault residendid Dirt Vessel, Cly/Suva, Shiftwind, 4-Got-10 ja Tamhiis, Smoke Break Entertainmenti liikmed Solecline, Laurel 2 ja Alt666. Lisaks veel Arto, Artur Lääts, Born To Bang, Charch, Compound Minerals (live), DJ Punch, Evar Anvelt, Fakedjjj (live), Maarja Nuut (live), Hugo Mesi, Jaan Pavliuk, Kaspar Kivilo, Rr_k, Katja Adrikova, KLMN, Meelis Vili, Micaxsan, Mihkel Kõrvits & Karl Erik Leik, Nebukat (live), Nechaev, Noa, Rii, Sofia & Sofiia, Tanel Mütt.

Lisaks avab sel aastal festivali klubikultuuri erinevaid tahke lahkav aruteluprogramm, milles osalevad nii rahvusvahelised kui ka kohalikud ööelu sektoris tegutsevad artistid, aktivistid, klubiomanikud ja teised. Festivali avavestluseks saabub Tallinnasse Dimitri Hegemann, Berliinis asuva klubi Tresor üks asutaja ja kultuuriaktivist.

Paneelis "Klubi kui ökosüsteem" vaadeldakse klubide rolli kaasavama, sidusama ja turvalisema ühiskonna loomisel ning arutletakse selle üle, kuidas mõjutavad need keskkonnad loomingulisust, kontaktide loomist ja kogukondi, kuid ka linnaruumi, kultuuri, tervishoidu ja ühiskonna avatust. Nii intervjuu kui ka paneeli viib läbi ja modereerib kommunikatsioonispetsialist Jessie Dymond Barber, kes on teinud koostööd mitmete rahvusvaheliste festivalidega ja organisatsioonidega.

"Me tahame muuta inimeste nägemust ööelust kui millestki ohtlikust ja negatiivsest. See on külluslik keskkond, kus pulbitseb elu ning sünnivad inimesi ühendavad sidemed, võimalused, kogukond ja uued identiteedid," sõnas Dymond Barber.