Galerii: Tallinnas esilinastus Madis Ligema dokfilm Hendrik Sal-Sallerist

Neljapäeval esilinastub Apollo Solarise kinos Madis Ligema dokumentaalfilm "Sal-Saller: See on see, mis paneb elama!". Filmi sai näha tänavu ka festivalil Docpoint Tallinn.

Film näitab Sal-Salleri kujunemist üheks Eesti populaarsemaks muusikuks. "Sal-Saller: See on see, mis paneb elama!" alustab varajasest Eesti pungist, Smilersi teekonna algusest Soomes ning naasmisest kodumaa muusikamaastikule tormilistel üheksakümnendatel ning jõuab välja Smilersi täissaalile müüdud 30. aastapäeva kontserdini.

Arhiivikaadrid annavad võimaluse kogeda omalaadset teekonda läbi Eesti meelelahutusajaloo, liikudes Smilersi muusikalises taktis 1990. aastatest tänapäevani, enamus arhiivimaterjalidest on bändi enda salvestatud.

Režissöör-produtsent on Madis Ligema, operaatorid Taavi Arus, Madis Ligema, Mikko Saira ja Hendrik Sal-Saller, helirežissöör Indrek Soe.

Dokfilm "Sal-Saller: See on see, mis paneb elama!" jookseb sellest nädalast ka kinodes üle Eesti.