Ligema: olen paberitega semiootik, aga sügaval sisimas olen antropoloog

"Kuigi ma olen paberitega semiootik, siis sügaval sisimas ma olen antropoloog, mulle meeldib näha ja vaadata, mida inimesed mõtlevad ja kuidas nad midagi teevad, inimene on üks väga huvitav liik oma heade ja vigadega," tõdes Madis Ligema ja lisas, et Hendrik Sal-Sallei sõnul ei huvitanud teda kõige enam mitte muusika, vaid see, kuidas on üks loominguline inimene püsinud nii kaua areenil. "Ja kuidas ta on kirjutanud selliseid tekste, millest me kõik eestlastena arvame midagi."

Ligema ütles, et Generaator M on põhimõtteliselt Eesti Sex Pistols. "Muusikaliselt seostun ma tema loomingust kõige enam, aga ka Smilers, kui nad tulid tagasi Soomest, kõik need lood on igihaljad," tõdes ta ja lisas, et esimese hooga ei tea ta ühtki teist Eesti muusikut, kes oleks nii laiahaardeline. "Ta ühendab vähemalt nelja põlvkonda eestlasi, vaadates neid, kes lava ees on, seal on alates 16-aastastest kuni 70-aastasteni, kes laulavad neid lugusid samamoodi kaasa, see on fenomen, mida tuleb uurida ja nüüd ma olengi seda teinud."

Filme meeldibki Ligemale ennekõike teha inimestest. "Inimlikest otsustest ja inimlikust olukorras kerge eksistentsiaalse, iroonilise ja sarkastilise nurgaga, mulle tundub, et huumor on üks olulisemaid komponente minu loomingus, see on hea pakend, millega tõsised teemad kätte viia," selgitas ta ja mainis, et tal on võib-olla korraga isegi liiga palju filmiideid. "Järgmisena tuleb portreelugude sarjas portreedokumentaal Jüri Järvetist, see tuleb selline film, mis katsetab uut tehnoloogiat, kus Jüri Järveti hääl on sünteesitud AI-ga."