Mänguasjamuuseum toob Tartusse ETV telestaaridest nukud

Näitusele, mis avatakse suure perepäevaga "Telepoisi sünnipäev", on välja pandud nii vanad haruldused kui ka kõige uuemad telenukud, kes viimase seitsme aastakümne jooksul kaamerasilma ees säranud.

Näituse ühe kuraatori Marge Pärnitsa sõnul pärinevad nukud Eesti Rahvusringhäälingu muuseumi kogudest ja nii mõnegi puhul tasub tähele panna, et tegemist on tõelise teletähega.

"Telelavastuste nukud ja muusika on olnud mitmele põlvkonnale oluline osa lapsepõlvest," lausus Pärnits. "Kes elab kaasa Tipi ja Täpi kommisöömise laulule, kes ütleb Tammetõru seiklustele mõeldes, et ta ei liigu sammukestki tagasi, kellel on sõna-sõnalt peas kõik uue Buratino laulud. Nüüd on vanavanemail ja lapselastel võrdne võimalus oma iidolitega silmast silma kohtuda."

Perepäeval on avatud Postikana postkontor, Telepoisi hampelmannitöötuba ja Kädila kuningriigi kroonijuveelide töötuba. Lisaks toimub kirjastuse Petrone Print uute raamatute "Laulgem kaasa. Lasteekraani laulud" esitlus.

Näitus on Tartu Mänguasjamuuseumi kingitus Eesti Televisiooni 70. sünnipäevaks ning valminud koostöös Eesti Rahvusringhäälingu muuseumiga.