Galerii: Kumu uuel näitusel on väljas õdede Meide seninägemata teosed

Kumu kunstimuuseumi uuel näitusel on väljas Hiimaalt pärit kunstnikest õdede Meide eelmise sajandi alguses ja keskpaigas loodud joonistused, akvarellid, pisiskulptuurid, kollaažid ja tarbeesemed. Nii mõnedki neist on publiku ees esimest korda.

Hiiumaalt pärit meremehe tütred Kristine (1895–1969), Lydia (1896–1965) ja Natalie (1900–1975) Mei astusid Eesti kunstiellu 1910. aastate teisel poolel.

"Kumu näitusel näeme läbilõiget õdede teostest läbi aastakümnete, kaasaarvatud vägagi avangardistlikke töid, mille laadseid Eesti kunstist teisi ei leia," tutvustas näituse kuraator Kai Stahl.

Näitusel on väljas palju selliseid töid, mis pole enne väljas olnud. "Siit leiab suuri üllatusi, jalgpallureid, poliitilist karikatuuri, pseudonüümi all tehtud avangardistlikke teoseid. Nii et hea on keskenduda igasugustele detailidele ja seda rohkem avanevad kõik need tööd."

"Õed Meid. Avangard ja argielu" on avatud 31. augustini.