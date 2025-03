41. Uno Naissoo nimelise heliloomingu konkursi võitsid Mikk Kaasik ja Marten Männa võistlustööga "Oddly Even".

Uno Naissoo nimelise heliloomingu konkursi finaalkontserdil kõlas tänavu 14 uudisteost.

Peapreemia võitnud Mikk Kaasik ja Marten Männa pälvisid nii rahalise stipendiumi kui ka võimaluse oma võistlustöö MUBA stuudios salvestada, miksida ja master'dada. Teisele kohale tulid Merlin Kivi, Ramuel Tafenau ja Kristjan-Robert Rebane looga "Saatuste turg" ning kolmanda koha pälvisid Kärt Pihlap ja Patrick Alexander Staak looga "Joy of Life. Välja jagati ka hulk eripreemiaid.

"Meil on väga hea meel näha, et konkursil osalenud noored heliloojad on suutelised looma värvikat ja originaalset muusikat. Finaalis kõlanud teosed andsid suurepärase ülevaate Eesti noorte heliloojate talentidest, loomingulisest mitmekesisusest ja värsketest ideedest," ütles Tallinna Muusika- ja Balletikooli rütmimuusika õppejuht ning konkursi eestvedaja Ivi Rausi-Haavasalu.

Võistlustöid hindas viieliikmeline žürii, kuhu kuulusid Tõnu Naissoo, Anett Tamm,

Andre Maaker, Urmas Lattikas ja Birgit Krullo.

Uno Naissoo nimeline heliloomingu konkurss toimub alates 1983. aastast.