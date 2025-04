Tallinna Keskturu kioski kerkis Ulvi Haagenseni installatsioon

Väljas on nii uudisloomingut kui varasemate teoste juppidest kokkupandud objekte. Doktorikraadiga kunstnik jätkab oma senist praktikat, kus põrkuvad kunst ja argielu. Projekt on osa Artišoki biennaalist.

"Mul on koristaja olnud eeskujuks ja nüüd läksin õue, läksin aeda, ma mõtlesin, et oleks tore teha installatsioon, mis on kõikidele aednikele, kellel võib-olla isegi ei ole aeda, kellel on aknalaua peal potitaim. See on samamoodi aiatöö. Ma mõtlesin, et aednik muutub osaks enda aiast, et üleminekud tööriistade, keskkonna ja tema enda vahel on hägused – käed saavad mullaseks, võib-olla käeotsad hakkavad kasvama," rääkis Haagensen.