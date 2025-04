Kuraator: Portugali keraamilistel plaatidel on pikk ja väärikas ajalugu

Portugali kultuuripärandis ja arhitektuuris on keraamikal kandev roll olnud. Värvikirevad ja detailirikkad plaadid jutustavad ajaloost, religioonist ja inimeste igapäevaelust. Adamson-Ericu muuseumis Tallinna vanalinnas saab neid lõunamaa kunstiteoseid oma silmaga kaeda.

"Azulejo'de on Portugali keraamilised plaadid, millel on pikk ja väärikas ajalugu. Juba umbes 500 aastat on portugallased neid kasutanud – nii interjöörides, fassaadides, ajalooliselt muidugi palju kirikutes, paleedes. Meil on siin näidata Lissaboni metroojaamadest 80. aastatest ja pisteliselt eri perioodidest nii mustrilisi kui figuratiivseid," tutvustas näituse kuraator Karin Vicente.

Azulejo'de traditsioon on maailmas ainulaadne. Näitusel on üleval töid alates 17. sajandist kuni 20. sajandi tänapäevaste näideteni.

"Eestlaste jaoks seostub keraamiline plaat eelkõige vannitubade ja köökidega, aga Portugali kultuuriloos on neil palju väärikam koht. Need on tõelised kunstiteosed ja osa portugallaste kultuurilisest minapildist," märkis Vicente.

Näitus on avatud septembri alguseni.