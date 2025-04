Tarmo Tagamets: lapsed võiksid lavastuse kohta täiskasvanutelt täpsustavaid küsimusi küsida

Rakvere teatri uusim lavastus "Presidendi lustakas vastuvõtt ulakatele lastele" on viisakusest rääkiv õpetlik lugu, kus saavad kokku vana ja uus elu. Lugu sündis lavastaja ja idee autori Tarmo Tagametsa eestvedamisel trupi ühistööna.

Lavastuse lavale toomise protsess oli näitlejate sõnul väga põnev. "Lavastajal olid mõned teemad mõttes ning ta andis meile ülesandeid ning me improviseerisime, otsisime tegelasi ja situatsioone," ütles näitleja Tuuli Maarja Möller.

Näitleja Laura Niils meenutas, et alguses nad arutasid teemasid laua taga, aga suhteliselt kohe tõusid püsti ja hakkasid kõike etüüdiena katsetama. "Erakordselt lõbus prooviperiood on olnud, nii mõnedki meist on tooli pealt maha kukkunud naerdes."

Oluline roll loos on muusikal. "Tahtsin helikujundusega tuua esile traditsionaalsust, et lapsed kuuleksid traditsioonilisi pille. Ja samas oli ka oluline, et nad ei peaks alahindama oma lapselikku vaatamist," selgitas helilooja ja muusikaline kujundaja Vootele Ruusmaa.

Lavastaja Tarmo Tagametsal oleks hea meel, kui lapsed julgeks lavastuses nähtu kohta küsida täiskasvanutelt täpsustavaid küsimusi. "Ma arvan, et koostöö, millest me ka etenduses räägime, on oluline. Lapse ja lapsevanema, aga ka õpetaja vahel," rõhutas ta.

"Presidendi lustakas vastuvõtt ulakatele lastele"

Lavastuse tekst on valminud rühmatööna

Lavastaja Tarmo Tagamets

Helilooja ja muusikaline kujundaja Vootele Ruusmaa

Valguskujundaja Roomet Villau

Lavakujunduse nõustaja Helen Padu

Osades Tuuli Maarja Möller, Laura Niils, Madis Mäeorg, Johannes Richard Sepping, Aimar Ehas