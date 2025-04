Ewert Sundja: nüüd on mul aega ja ruumi järgmisteks asjadeks

Muusik Ewert Sundja rääkis kultuurisaates "OP", et praegu ta enamjaolt puhkab, kuulab häid naisartiste ning teeb Frank Sinatra lauludega kontserdi. Sundja tõdes, et tema süda on rahul, sest bändiga Ewert and The Two Dragons murti Eestist välja ja saavutati kõik loomingulised eesmärgid, nüüd on on aega ja ruumi järgmisteks asjadeks.

"Ma puhkan praegu päris palju, ei loo," ütles muusik Ewert Sundja, kellel on homme kontsert "Ewert Sings Sinatra".

"See ei ole kindlasti mitte tribuutkontsert. Selle vastu on mul endal äärmiselt suur allergia. Otsa kooli ajal avastasin ma kogu Great American Songbook'i ehk selle standardi, mida laulsid tegelikult kõik, aga mis mind väga Sinatra puhul võlus ja võlub, kui kergelt ta seda teeb, kui nii-öelda ükskõikselt ja möödaminnes see tal tuleb," tõi Sundja välja.

Muusiku sõnul ei hakka ta kontserdil Sinatrat jäljendama. "See on mõte sellest, et ma olen ise kõik need laulud läbi töötanud ja ära seedinud, aga kindlasti mitte pole see tribuut, me teeme seda märkimisväärselt väiksemas koosseisus, siin ei ole suuri torusid."

Viimasel ajal on Sundja kuulanud naisartiste nagu näiteks Billie Eilish, Chappell Roan ja Lola Youngi lugu "Messy". "Ma näen, et nendes lauludes on lugu sees. Seal on narratiiv, mis algab ja lõpeb. See on minu jaoks äärmiselt oluline," tõdes Sundja.

"Minu vaatevinklist on see ilmselgelt praegu mõistlik otsus," selgitas Sundja, kas otsus bändiga Ewert and The Two Dragons laiali minna ikka oli õige otsus.

"Olen mõelnud selle peale, mida me oleksime pidanud veel rohkem tegema, et välismaal läbi lüüa või kas ma peaksin tundma, et me saavutasime liiga vähe. Tegelikult me ju ei saavutanud vähe. Oleme kolm korda Ameerikas tuuritanud, rääkimata erinevatest tuuridest Euroopas, esinedes 20 000–30 000 inimesele. Tobe oleks ju öelda, et me ei murdnud Eestist välja. Tegelikult ju murdsime. Võib olla selle asja aeg sellisel kujul saigi osta. Nüüd on aega ja ruumi järgmisteks asjadeks."

"Me ei mõelnud kunagi selle peale, et teeme nüüd hiti, tahtsime teha nii head muusikat nagu me oskasime teha. Kui see läheb kellelegi korda, on see boonus," tõi Sundja välja.

Muusik meenutas, et väga tore oli kirjutada "Sipsiku" lavastusele ning "Sipsiku" multifilmile muusikat. "Varem või hiljem võtan ma ette oma voice memod (häälsõnumid-toim.) ja kuskil seal on veel mitu sooloplaati, aga lähme edasi tasapisi," nentis Sundja.