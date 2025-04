Pärnu Linnagaleriis avati naiskunstnike näitus "Fööniks"

"Näitus "Fööniks" on naiskunstnike näitus, minuealiste naiskunstnike näitus, kuhu on kogunenud erinevad persoonid väga eriliste käekirjadega," selgitas näituse kuraator Eveli Varik "Aktuaalses kaameras". "Kunstnikuks olemine ongi nagu fööniksiks olemine. Iga kord, kui me mingi näitusega tegeleme, siis me nagu taaskehastame ennast."

Variku sõnul on kunstnik väga keeruline olla. "Väga palju on noori kunstnikke. Sellel näitusel on just minuealised naiskunstnikud, mis on minu arvates väga oluline. Me oleme 20–30 aastat kunstiskeenel püsinud ja oleme siiamaani tegusad ja nägusad."

Näitusel on väljas näiteks skulptorite ning maali- ja tekstiilikunstnike looming.

"See näitus on nagu pärl," kiitis maalikunstnik Tiina Tammetalu kuraatori tööd. "Eveli on paisanud pilve laiali ja tegelenud rohkem nagu tööde omavahelise suhestumisega."

Näitus on avatud 3. maini.