Riina Sildos: 2024. aasta oli Eestis hea filmiaasta

Kõige rohkem nominatsioone sai filmide hulgast Marko Raadi poeetiline mängufilm "Biwa järve 8 nägu", mis kandideerib 15 kategoorias. Televaldkonnas kogus enim nominatsioone sari "Reetur", mis valmis Elisa Huubi ja ERR-i koostöös.

Filmižürii liige Riina Sildos ütles vahetult enne galat "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et 2024. aasta oli Eesti filmis hea aasta.

"Kõikides kategooriates oli väga tugev konkurents. Seal oli näiteks kaheksa mängufilmi ja rõõmu teeb see, et need mängufilmid olid väga erinevates žanrites. Tore on ka see, et Eestis tehakse juba žanrifilme, mis on ikkagi suhteliselt harv nähtus," tõi ta välja. "Peab ütlema, et filmid olid väga laia skaala peal. Dokumentaalfilmides oli väga tugev konkurents. Väga palju oli spordifilme ja samas väga ilusaid eleegilisi portreesid. Peab ütlema, et tõesti väga hea aasta."