Eesti kinodesse jõuab Poola-Eesti-Tšehhi noortefilm "Veepidu"

Reedel jõuab Eesti kinodesse Poola-Eesti-Tšehhi noortefilm "Veepidu", mille kaastootjaks on dokumentaalfilmi "Savvusanna sõsarad" produtsent Marianne Ostrat.

Poola režissööri Justyna Mytniku debüütmängufilm "Veepidu" käsitleb teismeliste tüdrukute maailma ning allasurutud trauma ja häbi ületamise teemat põimides fantaasia ja folkloori elemente. Poola-Eesti-Tšehhi koostöös valminud filmi tegevus toimub lihavõtetele ajal, mille lõppu tähistatakse mitmel pool Ida-Euroopas pöörase veesõjaga. Peategelase Klara jaoks tähistab lõbus veepidu aga aasta möödumist valusast läbielamisest, mida on siiani maha vaikitud.

Esmaspäeva õhtul toimuval esilinastusel Tallinnas ning teisipäevasel erilinastusel Tartu Elektriteatris osaleb filmi peaosatäitja Julia Polaczek, kes tegi oma esimese filmirolli parima rahvusvahelise filmi Oscari pälvinud linateoses "Huvivöönd".

"Filmis keskendun sellele, mis toimub peategelasega pärast traumaatilist läbielamist — 15-aastane Klara ei saa oma lähedastelt sobivat ja vajalikku tuge. Minu eesmärgiks on juhtida tähelepanu taasohvristamise teemale ning tekitada diskussiooni selle üle, kui keeruline võib olla vägivallaohvritel ühiskonnas funktsioneerida ning milline oleks abi, mis ohvreid ka päriselt aitab," avas režissöör Justyna Mytnik enda taotlust.

"Veepeo" originaalmuusika on loonud Erki Pärnoja, filmi tunnuslugu "Horizon" esitab Anna Kaneelina, kes on ka loo kaasautor. Filmi helimaailma on loonud Eestis elav Kolumbia helirežissöör Gabriel Solis.

"2023. aasta sügisel, kui montaaž oli valmis ning film Eestisse jõudis, "Veepeo" süda juba tuksus, kuid hing oli veel puudu. Muusika ja heli on selles filmis kriitilise tähtsusega elemendid. Helilooja Erki Pärnojal ja helirežissöör Gabriel Solisel tekkis filmi looga tugev emotsionaalne side ja nad suunasid filmi kogu oma loomingulise tundlikkuse. Mu debüütmängufilm ei oleks ilma Erki, Gabrieli ja teiste eestlaste panuseta selline välja tulnud," on režissöör Justyna Mytnik koostöö üle rõõmus.

"Poola on meile lähedal seisev riik ning üks viis Ida-Euroopa jaoks keerulistel aegadel kokku hoida, on tunda huvi üksteise kultuuri ja kinokunsti vastu, teha ning nautida loomingulist koostööd. "Veepidu" viib meid Poola värviküllaste lihavõttepühade keskele, mis eestlaste jaoks on midagi teistsugust ja uudset. Selle taustal hargneb peategelase Klara liigutav, universaalne ja kerget suhestumist võimaldav lugu," rääkis filmi produtsent Marianne Ostrat ning lisas: "Kuna sama veepidu peetakse ka Lääne-Ukrainas — ning sõpruse ja toetuse märgiks — linastuvad mõlemad filmid kinodes ka ukrainakeelsete subtiitritega."

Filmi "Veepidu" eel linastub kinodes Madli Lääne auhinnatud lühimängufilm "Ääremängijad", mis tegeleb samuti teismeliste maailmaga. Saaremaal Harilaiul filmitud lühifilmis satuvad kolm teismelist pingelisse kolmnurka. Kogenematud noored ei julge oma piire kehtestada ja olukord väljub kontrolli alt. Õhku jääb küsimus – kes on süüdi, kes on ohver? Osatäitjatena teevad oma esimesed filmirollid Aleksandra Saar, Rasmus Roopõld ja Tristan Ruusmaa.