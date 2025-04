PJ Harvey luule- ja vestlusõhtu Prima Vistal jääb ära

Kirjandusfestival Prima Vista teatas, et 9. mail toimuma pidanud PJ Harvey luule- ja vestlusõhtu festivalist sõltumatutel põhjustel ära.

Kirjandusfestivalil pidi PJ Harvey lugema ette katkeid oma uusimast raamatust "Orlam" ning kirjanikuga pidi vestlema muusik Mari Kalkun.

"Laiem avalikkus tunneb PJ Harveyt ilmselt pigem laulja ja laulukirjutajana. Kuid ta on ka väga omanäoline luuletaja, kelle hiljutine, dorseti murdes kirjutatud poeem "Orlam" on äärmiselt kohatundlik ja sobib sestap väga hästi Prima Vista festivali tänavuse teemaga, milleks on "Raamat kui paik, paik kui raamat", kommenteeris Jaak Tomberg Prima Vista korraldusmeeskonnast.

Festivali teatas, et kõigile pileti ostnud inimestele tagastatakse raha automaatselt.