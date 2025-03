Kirjandusfestivalil Prima Vista tutvustab oma luulet briti muusik PJ Harvey

"Laiem avalikkus tunneb PJ Harveyt ilmselt pigem laulja ja laulukirjutajana. Kuid ta on ka väga omanäoline luuletaja, kelle hiljutine, dorseti murdes kirjutatud poeem "Orlam" on äärmiselt kohatundlik ja sobib sestap väga hästi Prima Vista festivali tänavuse teemaga, milleks on "Raamat kui paik, paik kui raamat", kommenteeris Jaak Tomberg Prima Vista korraldusmeeskonnast.

"Orlam" näitab PJ Harveyt andeka luuletajana, kelle vormitunnetus, lüüriliselt terav pilk ja tundlik kuulmine on loonud kummalise ja liigutava poeemi. "Orlam" pole mitte üksnes tähelepanuväärne täiskasvanuks saamise lugu, vaid ka esimene täismahus dorseti murdes raamat üle mitme aastakümne. Dorset on inglise keele dialekt, mida on ajalooliselt räägitud Inglismaa edelanurgas. PJ Harvey ise on sündinud Dorseti maakonnas Bridporti linnas.

Laulja, kitarrist ja pianist on välja andnud kümme stuudioalbumit, millest viimane, "I Inside the Old Year Dying" (2023), pälvis ka Grammy nominatsiooni. PJ Harvey on pälvinud Briti impeeriumi ordu liikme (Member of the Order of the British Empire) aunimetuse ja nimetatud Goldsmithsi kolledži muusikahariduse audoktoriks.

Ta on ainus artist, kes on pälvinud Mercury Prize'i kahel korral: 2001. aastal albumiga "Stories From The City, Stories From The Sea" ja 2011. Aastal plaadiga "Let England Shake". Lisaks on ta olnud kaheksal korral nomineeritud Briti muusikaauhinnale, kaheksal korral Grammy auhinnale ning veel kahel korral Mercury Prize'ile. Harvey on avaldanud kaks luulekogu, "The Hollow of the Hand" (2015) ja "Orlam" (2023), millest viimane tuleb ka Prima Vista festivalil ette kandmisele.