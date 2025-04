Installatsioon "Linnutee" kolib Tartu kesklinnast Konnala parki

Tartus on kaasaegset kunsti ja eksperimentaalseid arhitektuurilisi installatsioone linnaruumis mujalgi. "Linnutee" sai püstitades muinsuskaitselt tähtajalise loa, kuid aprilliga saab see ümber ning installatsioon peab oma kohalt lahkuma, sest varjab vaate Raatuse tänavalt vanalinnale.

"EKA tudengitega me teeme nüüd koostööd sel aastal viiendat aastat, viis objekti on valminud. Ma ütleks, et see on ainult üks vorm, kuidas võiks linnaruumis see kaasaegne või installatiivne objekt olla, ma arvan, et ruumi on veel ja see võiks olla nagu ajutise loomuga, nagu ka need objektid on," sõnas Tartu maastikuarhitekt Kristin Leis.

Viimastel aastatel on EKA tudengitega koostöös ehitatud erinevaid varjualuseid Annelinna ning plaanis on neid juurde teha veel sel suvelgi. Leisi sõnul on selliste kunstiliste ja tihti ajutise iseloomuga objektide linnaruumi rajamise idee katsetada, kuidas uute objektide või funktsioonide lisamine linnaruumi ja inimesi mõjutab.

Leisi hinnangul on senimaani läinud hästi, sest inimesed on uued objektid kiirelt omaks võtnud. Linnuökoloogi Marko Mägi sõnul võib "Linnutee" projekti pidada edukaks kuivõrd linnud on sinna oma pesasid teinud.

"Kas ta tuleb parem või mitte, seda ma ei oska praegu ette öelda, aga iseenesest ma kiidan väga sellist lähenemist, kui mingit kunsti kuskile pannes, ükskõik mis kujul, mõeldakse ka selle peale, kuidas kohalik loodus selle võib omaks võtta. Kui me räägime lindudest, siis kuidas linnud seal peal hakkavad olema, mis nad seal teevad. Ja muidugi, millised head ja halvad küljed sellega kaasnevad. Halbadest külgedest näiteks, et linnud roojavad täis kõik kohad, aga teisalt jälle see, et nad tulevad ja laulavad ja teevad päris paljudele emotsionaalset heameelt," rääkis Tartu ülikooli linnuökoloog Marko Mägi.

"Linnutee" peaks oma uues asukohas Sutemetsa kvartali pargis püsti saama jaanipäevaks.

"Ma olen mõttes seda nimetanud selliseks huvitavaks linnu ühiselamuks. Järjest on korterid siin üleval, ta on puidust, küll sammaste peal, ja ta läheb metsa. Minu meelest parim. Meil on vana puistu sinna püsti jäetud, tuleb sinna hästi palju värsket kraami ka juurde, aga miks ta ei peaks metsa sisse sobima inimestele rõõmuks, lindudel hea elada seal pargis, minu meelest peaks töötama," sõnas Piibeleht arenduse juht Madis Soodla.